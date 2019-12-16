Рамблер попросит прекратить уголовное дело по Nginx

Медиахолдинг «Рамблер» попросит прекратить уголовное дело против веб-сервиса Nginx, которое было возбуждено за нарушение авторских прав по заявлению Lynwood Investments. Соответствующее решение было принято по итогам заседания совета директоров холдинга, пишет РИА Новости.

Как отмечает агентство, в сообщении компании уточняется, что «в случае необходимости обеспечение защиты интересов компании» дело может быть продолжено в рамках гражданско-правового поля.

По информации агентства, уголовное дело было возбуждено по заявлению компании Lynwood Investments CY Ltd, которой "Рамблер" уступил права на предъявление претензий и исков, связанных с нарушением прав на Nginx.



