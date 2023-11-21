Ракова: В Боткинской больнице выполнили вторую успешную пересадку сердца
Врачи Боткинской больницы провели вторую пересадку сердца, операция прошла успешно, пациент хорошо себя чувствует и проходит курс реабилитации. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что в мае мультидисциплинарная команда врачей Боткинской больницы успешно выполнила первую в своей истории трансплантацию сердца, а уже в октябре – вторую. По словам Раковой, операция длилась пять часов, донорское сердце сразу же начало полноценно функционировать.
Заммэра подчеркнула, что в Москве работают специалисты высочайшего уровня, которые способны выполнять максимально сложные операции.
Операции по трансплантации органов и тканей в Боткинской больнице начались в 2018 году. В настоящее время в клинике проводятся операции по пересадке почек, роговицы, печени, костного мозга и сердца. На сегодняшний день в больнице уже проведено свыше 1,5 тысяч трансплантаций.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава ФНС заявил, что ведомству стало проще начинать проверки по всей России
- В ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС использовал больницу «Аш-Шифа» в своих целях с 2007 года
- «Победа» лишилась сертификата разработчика авиатехники
- В Италии завершен один из крупнейших судов над мафией, сотни людей осуждены
- СМИ: Росздравнадзор впервые приостановил применение медицинской системы с ИИ
- Володин: Зеленский приближает неизбежность нового «майдана»
- «АвтоВАЗ» попросил перенести уплату утилизационного сбора на конец 2024 года
- СМИ: В Киев прибыл министр обороны Германии
- На Сахалине военному дали почти три года колонии за отказ уезжать в зону СВО
- В Госдуме предложили давать россиянам пять дней отпуска при рождении внуков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru