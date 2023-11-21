Ракова: В Боткинской больнице выполнили вторую успешную пересадку сердца

Врачи Боткинской больницы провели вторую пересадку сердца, операция прошла успешно, пациент хорошо себя чувствует и проходит курс реабилитации. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в мае мультидисциплинарная команда врачей Боткинской больницы успешно выполнила первую в своей истории трансплантацию сердца, а уже в октябре – вторую. По словам Раковой, операция длилась пять часов, донорское сердце сразу же начало полноценно функционировать.

Заммэра подчеркнула, что в Москве работают специалисты высочайшего уровня, которые способны выполнять максимально сложные операции.

Операции по трансплантации органов и тканей в Боткинской больнице начались в 2018 году. В настоящее время в клинике проводятся операции по пересадке почек, роговицы, печени, костного мозга и сердца. На сегодняшний день в больнице уже проведено свыше 1,5 тысяч трансплантаций.

