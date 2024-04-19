Ракова: У столичных колледжей появилось более 200 новых партеров-работодателей
Образовательные организации Москвы продолжают выстраивать долгосрочные отношения с промышленными предприятиями, ИТ-компаниями, холдингами, профессиональными ассоциациями и сообществами, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«За год у нас появилось более 200 новых партнеров. Студенты могут практиковаться на реальных производствах и выполнять настоящие рабочие задачи. Примерно 70% учебных часов отводятся на освоение профессиональных компетенций», — пояснила она.
По словам Раковой, среди новых долгосрочных партнеров учебных заведений города московский автомобильный завод «Москвич». Преподавателям предприятие предлагает стажировку с возможностью повышения квалификации. Студентам доступны экскурсии и мастер-классы.
«Студенты регулярно проходят у нас производственную практику. И часто уже во время учебы и после получения диплома трудоустраиваются на завод, становясь полноценными сотрудниками нашего предприятия», — рассказал директор департамента окраски завода «Москвич» Александр Данковцев.
Среди других партнеров Ракова также выделила ИТ-компанию «Микрон», гостиницу Soluxe Hotel Moscow, гастрономические холдинги Hurma Group и Maison Dellos, сеть ресторанов «Кофемания» и многие другие предприятия.
Подробная информация о востребованных специальностях, которым можно обучиться в колледжах Москвы, размешена на портале «Школа.Москва» в разделе «Атлас профессий». Также контент по теме представлен в Telegram-канале «Московское образование» и одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте».
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