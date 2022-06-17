Ракова: ремонтные работы в педиатрическом корпусе Морозовской больницы завершатся в сентябре

Масштабное обновление медицинской инфраструктуры Москвы продолжается, в рамках процесса уже выполнена большая часть работ в педиатрическом корпусе № 1 Морозовской детской городской клинической больницы. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что в медицинском центре "Коммунарка" и в детской больнице Святого Владимира ведется строительство новых корпусов и продолжаются ремонтные работы.

«В Морозовской больнице в прошлом году в обновленном корпусе начал работу единственный в стране городской центр детской трансфузиологии. Сейчас в этом крупнейшем детском стационаре Москвы более чем наполовину завершен ремонт педиатрического корпуса. Мы установим современную диагностическую медицинскую технику, а также создадим комфортные условия для пребывания пациентов и их родителей. Завершить ремонтные работы мы планируем в сентябре текущего года», — рассказала Ракова.

В обновленном корпусе оборудуют 180 коек различного профиля, в том числе 11 реанимационных. На семи этажах расположатся девять профильных отделений: педиатрическое, гастроэнтерологическое, нефрологическое, неврологическое, эндокринологическое, эндоскопическое, а также отделения функциональной и лучевой диагностики, реанимации и интенсивной терапии. В корпусе предусмотрена возможность совместного пребывания маленьких пациентов с родителями.

Готовность объекта составляет уже 63%, завершены демонтажные работы, замена оконных блоков, усиление конструкций, устройство системы отопления, утеплителя фасада и стяжек пола. Специалистам остается оборудовать системы вентиляции, водо- и энергоснабжения, канализации, обустроить кровлю и фасад, завершить ряд строительно-монтажных и отделочных работ, установить лифтовое оборудование и пандусы. В ремонтные работы включено изменение внутренней планировки, которое позволит установить в корпусе компьютерный томограф и рентгеновский аппарат.

