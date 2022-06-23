Ракова: москвичи оценили удобство получения льготных лекарств в коммерческих аптеках
Москвичи могут получить льготные лекарства по электронным рецептам в городских и коммерческих аптеках, выбрав препарат определенного производителя и доплатив лишь разницу в цене. По такому принципу были обслужено 30% электронных рецептов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
«В январе мы дали возможность москвичам получать льготные лекарства по электронным рецептам не только в аптеках Депздрава, но и в коммерческих аптечных точках. К проекту присоединились уже более 350 частных аптек. При этом важно, что горожане могут выбрать препарат конкретного производителя и доплатить лишь разницу в цене. Таким образом можно сэкономить от 10% до 50% стоимости», — отметила вице-мэр.
По словам Раковой, всего в коммерческих аптеках обслужили более 3 тысяч электронных рецептов.
Для участия в системе льготного лекарственного обеспечения коммерческим аптекам и аптечным сетям необходимо иметь действующую лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в столице, подключиться к Единой медицинской информационно-аналитической системе, не иметь проблем с законом — административных или уголовных дел, процедур банкротства и других.
Также организации должны ежедневно обеспечивать наличие препаратов в своих аптеках, передавать сведения о наличии и реализации лекарств в рамках обслуживания электронных рецептов в ЕМИАС. Аптечные предприятия могут получать компенсацию стоимости препаратов, выданных по электронным рецептам, за счет средств городского бюджета.
Список коммерческих аптек, в которых бесплатно выдают лекарства по льготному электронному рецепту, доступен на сайте Департамента здравоохранения Москвы, в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», а также в информационном киоске поликлиники. Пациент может просмотреть все свои действующие рецепты в электронной медкарте или информационном киоске.
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