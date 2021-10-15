«Радиоточка НСН» дарит годовую подписку KION
Большой поклонник Telegram-канала «Радиоточка НСН» онлайн-кинотеатр KION дарит годовую бесплатную подписку на свой сервис подписчикам телеграм-канала. Сегодня, 15 октября одному счастливчику достанется год БЕСПЛАТНЫХ сериалов и фильмов от KION.
Что нужно сделать:
- Быть подписанным на Telegram-канал «Радиоточка НСН»
- Поставить "+" в комментариях к этой публикации
Итоги будут подведены сегодня вечером в 21:00 с помощью генератора случайных чисел! Он и выберет одного победителя!
Желаем всем удачи!
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