Путин: Выплаты больничных на детей до семи лет составят 100% от заработка уже в 2021 году
Президент России Владимир путин поставил задачу уже в 2021 году добиться выплаты больничных по уходу за ребенком до семи лет включительно в размере 100% от заработка. Об этом глава государства заявил в ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию.
По словам Путина, оплата больничного зависит от трудового стажа. Но получается, что для молодых женщин эти выплаты оказываются меньше. Для матерей больничный должен оплачиваться в полном объеме, подчеркнул президент.
Как подчеркнул Путин, все законодательные решения в этом плане нужно принять в ближайшее время.
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