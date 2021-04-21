Путин: Выплаты больничных на детей до семи лет составят 100% от заработка уже в 2021 году

Президент России Владимир путин поставил задачу уже в 2021 году добиться выплаты больничных по уходу за ребенком до семи лет включительно в размере 100% от заработка. Об этом глава государства заявил в ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию.

По словам Путина, оплата больничного зависит от трудового стажа. Но получается, что для молодых женщин эти выплаты оказываются меньше. Для матерей больничный должен оплачиваться в полном объеме, подчеркнул президент.

Как подчеркнул Путин, все законодательные решения в этом плане нужно принять в ближайшее время.

