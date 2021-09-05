Путин встретится на будущей неделе с Лукашенко и примет олимпийцев

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе организует приём в Кремле медалистов Олимпиады в Токио, а также проведёт переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

Предполагается, что Путин и Лукашенко обсудят важные интеграционные соглашения. Будут ли они подписаны, не уточняется. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проинформировал, что их встреча намечена на четверг, 9 сентября.

После общения со спортсменами президент проведет заседание Совета по физкультуре и спорту в режиме видеоконференции. Эти мероприятия назначены на 10 сентября. Планы встречи с олимпийцами подтвердил министр спорта Олег Матыцин. На 14 сентября намечена встреча главы государства с паралимпийцами.

