Путин ужесточил наказание для сбежавших с места крупных ДТП

Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди. Как пишет RT, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Теперь, согласно документу, виновнику аварии, в которой погиб один человек, грозит лишение свободы на срок до семи лет, а с двумя и более погибшими — до девяти лет.

Напомним, законопроект был внесён правительством. 17 апреля Госдума приняла его в третьем чтении, 22 числа он был одобрен Совфедом, подчёркивает Ura.ru.

В свою очередь, глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН спрогнозировал, что ужесточение наказание не повлияет на то, что люди перестанут сбегать с места аварии. Однако, по его мнению, эта мера позволяет восстановить справедливость.

