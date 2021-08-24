Путин уволил замглавы Следственного комитета РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому генерал-лейтенанта юстиции Ростислав Рассохов освобождается от должности заместителя главы Следственного комитета РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу 24 августа. Причина увольнения Рассохова в указе не уточняется.

Ранее российский лидер освободил экс-министра образования РФ Ольгу Васильеву от должности председателя попечительского совета «Российской академии образования» (РАО), сообщает Ura.ru. Позже её утвердили в должности президента РАО.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:УвольнениеУказыСледственный Комитет РфВладимир Путин
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