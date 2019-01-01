Путин рассказал, за что ему стыдно

Финальным вопросом «Прямой линии» с Владимиром Путиным стал вопрос о том, бывает ли российскому лидеру стыдно и за что. Отвечая, президент признался, что история, о которой он сожалеет и из-за которой испытывает стыд, произошла давно, однако ему до сих пор тяжело о ней говорить.

«Это нешуточный вопрос. И говорить об этом на многомиллионную аудиторию непросто. Конечно, да, как и любому нормальному человеку. Я уже публично говорил об этом, это было в начале 2000-х годов, я много ездил, страна была в очень сложном положении. Куда-то мы прилетели, в какой-то регион, было темно, уже к ночи — слякоть, грязь. Я пробирался к машине. И вдруг появилась женщина преклонного возраста и упала на колени. Отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам, и её потеряли. Никогда этого не забуду. Мне и сейчас стыдно. Я почти уверен уже теперь, что там было — наверняка, что-то о помощи сыну, который сидит в тюрьме. Но дело не в этом, а в том, что её потеряли», — заключил Путин.

Напомним, 20 июня 2019 года прошла 17-ая «Прямая линия» с Владимиром Путиным. В этот раз она продолжалось 4 часа 8 минут. За это время глава государства успел ответить на 81 вопрос.

