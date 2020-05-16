Путин продлил режим самоизоляции для россиян старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину и главам регионов предпринять меры по обеспечению режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для тех, кто стралает хроническими заболеваниями. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

Кроме того, Владимир Путин поручил правительству и губернаторам, начиная

с 20 мая, предоставлять доклад о ситуации в домах-интернатах и домах престарелых, в том числе негосударственных. А также доклад и еженедельный отчет об осуществлении федеральных доплат работникам здравоохранения, оказывающим медпомощь больным с коронавирусом, а также мониторинг страховых выплат отдельным категориям медиков.

Также в законодательство должны быть внесены изменения, касающиеся выплат медикам. Выплаты врачам должны составить 40 тысяч рублей за смену, а в случае работы с больными коронавирусом 60 тысяч рублей за смену. Среднему медицинскому персоналу, социальным и педагогическим работникам, административному персоналу полагаются выплаты 25 тыс. рублей за смену, а в случае работы больными коронавирусом 35 тыс. рублей за смену.

Младшему медицинскому персоналу должны быть предоставлены выплаты 15 тыс. рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными COVID-19 - 20 тыс. рублей за смену. Технический персонал должен быть обеспечен выплатами 10 тыс. рублей за смену, а в случае работы с больными новой коронавирусной инфекцией 15 тыс. рублей за смену.

