Путин продлил мораторий на выдворение из России иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому мораторий на выдворение из РФ иностранцев продлевается до 30 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

В документе говорится, что в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, которые находятся на территории России, не будет применяться принудительное выдворение за пределы страны, а также депортация или передача иностранному государству в соответствии с международным договором о реадмиссии.

Кроме того, указ касается таких решений, как отказ в разрешении на въезд в РФ или нежелательности пребывания (проживания), и сокращения срока временного пребывания в РФ.

Исключение составляют иностранцы, освободившиеся из мест лишения свободы или создающие угрозу нацбезопасности России.

Ранее в российском правительстве приступили к проработке поручения Путина по вакцинации иностранцев от COVID-19, сообщает RT. В частности, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранных граждан, которые уже находятся на территории страны.