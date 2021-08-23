Путин присвоил имя Ахмата Кадырова аэропорту в Грозном
Аэропорту в Грозном присвоили имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Присвоить международному аэропорту Грозный (Северный) имя А. А. Кадырова», — говорится в указе.
В понедельник 23 августа исполняется 70 лет со дня рождения Ахмата Кадырова, напоминает телеканал «360». Политик был назначен главой администрации Чеченской Республики в июне 2000 года, в 2003-м его избрали президентом Чечни.
В 2004 году Кадыров погиб в результате теракта на стадионе в Грозном во время концерта по случаю Дня победы. Взрывное устройство сработало под трибуной, где сидел глава республики. Кадырову посмертно присвоено звание Героя России, напоминают Известия.
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