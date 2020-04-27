Путин присвоил доктору Рошалю звание Героя Труда
27 апреля 202018:30
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя Труда доктору медицинских наук, профессору Леониду Рошалю.
Соответствующий документ был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда РФ Рошалю Леониду Михайловичу - президенту ГБУ здравоохранения Москвы "Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии», - говорится в сообщении.
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27 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru