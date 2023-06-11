Путин поздравил ОНФ с юбилеем проведения первого съезда

«Важно, что вы трудитесь в интересах наших граждан, ставите во главу угла их нужды и чаяния, помогаете в решении насущных проблем, прежде всего в таких чувствительных сферах, как повышение качества образования и здравоохранения, благоустройство городов и поселков, совершенствование ЖКХ, содействие добровольчеству и волонтерству», — говорится в тексте.

Также президент России особо отметил кропотливую и востребованную работу «фронтовиков» с обращениями россиян, поступающими на прямую линию главы государства.

ОНФ поддерживает жителей новых регионов РФ и участников спецоперации на Украине. Это является ключевой задачей движения в сложный для страны период, обратил внимание глава государства.

Ранее калужская таможня передала Народному фронту гуманитарную помощь для новых регионов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





