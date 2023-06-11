Путин поздравил ОНФ с юбилеем проведения первого съезда
Глава России Владимир Путин поздравил участников Общероссийского народного фронта (ОНФ) с 10-летием со дня проведения учредительного съезда. Телеграмма опубликована на сайте Кремля 11 июня, в воскресенье.
«Важно, что вы трудитесь в интересах наших граждан, ставите во главу угла их нужды и чаяния, помогаете в решении насущных проблем, прежде всего в таких чувствительных сферах, как повышение качества образования и здравоохранения, благоустройство городов и поселков, совершенствование ЖКХ, содействие добровольчеству и волонтерству», — говорится в тексте.
Также президент России особо отметил кропотливую и востребованную работу «фронтовиков» с обращениями россиян, поступающими на прямую линию главы государства.
ОНФ поддерживает жителей новых регионов РФ и участников спецоперации на Украине. Это является ключевой задачей движения в сложный для страны период, обратил внимание глава государства.
Ранее калужская таможня передала Народному фронту гуманитарную помощь для новых регионов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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