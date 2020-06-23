Президент России Владимир Путин поручил выплатить еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. При этом глава государства подчеркнул, что россиянам, которые уже получили выплаты ранее, не придется заново подавать заявки - деньги на их счета поступят автоматически.

«Тем, кто уже получил выплату в июне, выплата в июле будет проведена автоматически. Собирать справки не надо», - заверил Путин. Меры поддержки коснутся семей, в которых воспитываются 28 млн детей.

Ранее, в разгар пандемии коронавируса, Путин поручил выплатить семьям с детьми от 3 до 16 лет единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей. Также выплаты получили семьи, в которых воспитываются дети от 0 до 3 лет.



