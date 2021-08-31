Путин подписал указ о выплате 15 тысяч военным и правоохранителям

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу, единовременная выплата в 15 тысяч рублей будет произведена в сентябре.

Выплата полагается, помимо военнослужащих, всем сотрудникам силовых структур. В перечень, в частности, включены: прокуроры, работники Следственного комитета, полицейские, пожарные, таможенники, служащие национальной гвардии, руководящий состав федеральной фельдъегерской связи.

Как говорится в указе, выплаты осуществляются на основании приказов командиров, начальников, руководителей соответствующих воинских частей, органов и организаций. Если деньги не будут выплачены в сентябре, их можно будет получить позднее.

Идея выплат была озвучена на встрече Путина с представителями «Единой России» 22 августа, а также на съезде партии 24 августа. Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что на все выплаты понадобится порядка 500 млрд рублей.

