Путин подписал указ о выплатах по 10 тысяч на ребёнка

Президент России Владимир Путин утвердил указ о дополнительной выплате семьям с детьми, о которой говорил в своём телеобращении к россиянам 23 июня. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей могут получить родители, усыновители, попечители или опекуны ребёнка в возрасте до 16 лет, имеющие российское гражданство. Выплата не будет учитываться при предоставлении других мер социальной поддержки. Она будет производиться Пенсионным фондом.

Ранее аналогичная разовая выплата вводилась по указу Путина в разгар эпидемии коронавируса. Тем, кто тогда получил такую поддержку, не придётся повторно подавать заявки — средства им начислят автоматически, уточнил сегодня глава государства.

