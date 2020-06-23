Путин подписал указ о выплатах по 10 тысяч на ребёнка
Президент России Владимир Путин утвердил указ о дополнительной выплате семьям с детьми, о которой говорил в своём телеобращении к россиянам 23 июня. Документ опубликован на сайте Кремля.
Согласно указу, единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей могут получить родители, усыновители, попечители или опекуны ребёнка в возрасте до 16 лет, имеющие российское гражданство. Выплата не будет учитываться при предоставлении других мер социальной поддержки. Она будет производиться Пенсионным фондом.
Ранее аналогичная разовая выплата вводилась по указу Путина в разгар эпидемии коронавируса. Тем, кто тогда получил такую поддержку, не придётся повторно подавать заявки — средства им начислят автоматически, уточнил сегодня глава государства.
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