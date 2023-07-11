Путин подписал указ о награждении сотрудников газеты «Вечерняя Москва»
11 июля 202310:48
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников редакции газеты «Вечерняя Москва» почетной грамотой президента РФ. Об этом сообщает интернет-сайт издания.
За заслуги в развитии СМИ получили грамоты сотрудники дирекции и редакции, в том числе генеральный директор «Вечерки» Георгий Рудницкий.
«Безусловно, это мотивация для коллектива работать лучше, запускать новые творческие проекты и шагнуть с новыми силами в новое столетие!», - сказал он.
«Вечерняяя Москва» была основана в 1923 году, ей исполнилось 100 лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд обязал Марию Певчих опровергнуть фейки о бизнесмене Олеге Дерипаске
- Комитет Госдумы по здоровью рекомендовал принять проект о запрете смены пола во втором чтении
- В Госдуму внесут проект о кредитных каникулах для беременных и женщин в декрете
- Источник: Российские войска сбили два украинских Су-25 под Херсоном
- Путин подписал указ о награждении сотрудников газеты «Вечерняя Москва»
- Фадеев пригрозил Наргиз судом из-за прав на его песни
- В Белом доме заявили, что поставка кассетных боеприпасов Украине не угрожает единству НАТО
- Группа из 22 человек пропала во время сплава по реке в Пермском крае
- Пропавшую в Челябинской области школьницу нашли убитой
- Салливан не стал называть сроки вступления Украины в НАТО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru