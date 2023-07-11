Путин подписал указ о награждении сотрудников газеты «Вечерняя Москва»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников редакции газеты «Вечерняя Москва» почетной грамотой президента РФ. Об этом сообщает интернет-сайт издания.

За заслуги в развитии СМИ получили грамоты сотрудники дирекции и редакции, в том числе генеральный директор «Вечерки» Георгий Рудницкий.

«Безусловно, это мотивация для коллектива работать лучше, запускать новые творческие проекты и шагнуть с новыми силами в новое столетие!», - сказал он.

«Вечерняяя Москва» была основана в 1923 году, ей исполнилось 100 лет.

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ФОТО: РИА Новости
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