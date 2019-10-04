Путин поддержал идею создания конкурса позитивного контента в сети
Российский президент Владимир Путин одобрил проведение конкурса позитивного контента пользователей в сети «СчастьеЕсть», который предложили создать в Центре интернет технологий. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей» по итогам заседания Наблюдательного совета организации в Сочи.
Конкурс предлагается проводить на платформе «Россия – страна возможностей». Главный посыл конкурса состоит в том, чтобы пользователи интернета чаще делились счастьем.
Лидер России положительно отреагировал на идею, отметив, что «это действительно важное, доброе и нужное дело». «Это полезно, потому что это создает дополнительную мотивацию для дальнейших шагов в правильном направлении, направлении созидания», – приводит слова Путина пресс-служба.
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