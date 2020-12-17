Путин ответил на вопрос о вредных выбросах в Магнитогорске
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о вредных выборах в Магнитогорске.
«Мы сейчас занимаемся тем, чтобы выстроить систему датчиков по стране в тех местах, где загрязнитель особенно активно работает. Делаться это будет за счет производителей. Думаю, что в Магнитогорске будем делать то же самое, посмотрим внимательно, более объективно за тем, что происходит», - отметил глава государства.
Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. Она впервые проходит в особом формате: глава государства отвечает на вопросы дистанционно из Ново-Огарево. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.
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