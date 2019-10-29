Путин открыл памятник Примакову в Москве

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника Евгению Примакову по случаю 90-летию со дня рождения политика. Как отметил президент РФ, ученый, дипломат, государственный деятель был человеком с неисчерпаемой внутренней силой. Путин охарактеризовал Примакова как уникальную личность, наделённую многогранным талантом.

Памятник установлен в сквере напротив здания министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади. Монумент создан авторским коллективом под руководством народного художника России Георгия Франгуляна. Финансировал проект благотворительный фонд.

Как сообщает Москва 24, четырехметровая бронзовая фигура Евгения Примакова водружена на бронзовый постамент высотой два метра. Памятник представляет собой фрагмента шахматной доски, окруженный четырьмя девятиметровыми колоннами. Они символизируют достижения Примакова как министра иностранных дел, главы Службы внешней разведки, премьер-министра России, а также как востоковеда-арабиста и экономиста.

В церемонии открытия принял также участие мэр Москвы Сергей Собянин. Одновременно с установкой памятника власти столицы провели работы по благоустройству сквера на Смоленской площади. Дорожки там замощены гранитной плиткой, разбиты газоны.

