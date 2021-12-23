Путин назвал российский бюджет социально ориентированным
23 декабря 202112:32
Президент Владимир Путин заявил, что российский бюджет носит социально ориентированный характер, но нацелен и на развитие.
В ходе ежегодной пресс-конференции глава государства отметил, что это очень заметно, если взглянуть на цифры
Российский лидер уверен, что социальные расходы федерального бюджета в 2022 году превысят 4 трлн рублей.
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23 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru