Путин назвал российский бюджет социально ориентированным

Президент Владимир Путин заявил, что российский бюджет носит социально ориентированный характер, но нацелен и на развитие.

В ходе ежегодной пресс-конференции глава государства отметил, что это очень заметно, если взглянуть на цифры

Российский лидер уверен, что социальные расходы федерального бюджета в 2022 году превысят 4 трлн рублей.

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