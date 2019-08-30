Путин назвал нормальное число детей в российской семье

Семья с тремя детьми — это норма, убеждён президент России Владимир Путин. Такую мысль он донёс до врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, пишут «Ведомости».

Исполняющий обязанности главы региона пожаловался президенту на качество жизни в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО), отметив, что это происходит «при огромном количестве детей: почти три ребёнка на семью», отмечает RT.

«Не огромное, нормальное. Это правильно», — поправил его Путин.

Напомним, ранее глава государства подписал зaкон, по которому увеличивaется число семей, имеющих прaво нa выплaты зa первого и второго ребёнкa. Кaждый месяц выплaты смогут получaть те семьи, чей доход не больше двукрaтной величины прожиточного минимумa. До сих пор это прaво имели те, у кого доход не превышaет полуторa прожиточных минимумов. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН поддержала принятие нового закона в поддержку российских семей, но заявила о необходимости увеличения видов и объемов пособий.

