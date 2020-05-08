Путин назвал бредом обвинение СССР в развязывании мировой войны
Президент Российской федерации Владимир Путин охарактеризовал как «бред» попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны. Об этом глава государства заявил в фильме Андрея Кондрашова «Война за память». В связи с этим Путин напомнил, что 22 июня 1941 года именно Германия напала на нашу страну, а не наоборот.
Президент подчеркнул, что у России нет и не может быть никакого чувства вины за начало мировой бойни — на алтарь Победы СССР положил 27 миллионов жизней своих граждан. Как подчеркнул Владимир Путин, тем, кто пытается переписать историю, не может быть никакого оправдания, отмечает RT.
Ранее президент РФ уже неоднократно заявлял о недопустимости искажения исторической правды о событиях военных лет.
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