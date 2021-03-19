Путин назначил пять членов нового состава Центризбиркома

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пяти членов нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает RT.

В Telegram-канале ЦИК говорится, что в состав комиссии 2021-2026 гг. назначены нынешний председатель Элла Памфилова, а также Павел Андреев, Игорь Борисов, Наталья Бударина и Андрей Шутов.

Ранее Памфилова заявила, что ЦИК не рекомендует использовать пеньки и придомовые территории в Единый день голосования в сентябре, сообщает РИА ФАН. По её словам, в отдельных случаях будет возможно выездное голосование.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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