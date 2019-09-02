Путин готов оставить режим ЧС в Тулуне до решения жилищных проблем

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал обещание жителям города Тулун в Иркутской области сохранить режим чрезвычайной ситуации до разрешения жилищных вопросов.

Как передает RT, сегодня глава государства прибыл в этот регион с рабочей поездкой, он намерен проконтролировать ход восстановительных работ после летнего паводка.

В июле президент уже побывал в Тулуне, где побеседовал с местными жителями, которые рассказали о проблемах после разгула стихии.

