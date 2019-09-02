Путин готов оставить режим ЧС в Тулуне до решения жилищных проблем
2 сентября14:10
Президент Российской Федерации Владимир Путин дал обещание жителям города Тулун в Иркутской области сохранить режим чрезвычайной ситуации до разрешения жилищных вопросов.
Как передает RT, сегодня глава государства прибыл в этот регион с рабочей поездкой, он намерен проконтролировать ход восстановительных работ после летнего паводка.
В июле президент уже побывал в Тулуне, где побеседовал с местными жителями, которые рассказали о проблемах после разгула стихии.
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Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости