Пути подписал закон о пополнении ПФР за счет коррупционных средств
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве зачислять в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) средствами, изъятыми у коррупционеров. Подписанный документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Как ранее сообщала заместитель председателя социального комитета СФ Елена Бибикова, Таким образом, бюджет Пенсионного фонда теперь можно будет пополнять конфискованными деньгами, которые были получены у чиновников и других лиц, обвиненных в коррупционных правонарушениях.
Кроме того, в ПФР поступят не только денежные средства, изъятые у коррупционеров, но и средства, полученные в результате реализации неправомерным образом приобретенного имущества.
О разработке подобного законопроекта ранее рассказала заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова.
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