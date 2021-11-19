Пути подписал закон о пополнении ПФР за счет коррупционных средств

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве зачислять в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) средствами, изъятыми у коррупционеров. Подписанный документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Как ранее сообщала заместитель председателя социального комитета СФ Елена Бибикова, Таким образом, бюджет Пенсионного фонда теперь можно будет пополнять конфискованными деньгами, которые были получены у чиновников и других лиц, обвиненных в коррупционных правонарушениях.

Кроме того, в ПФР поступят не только денежные средства, изъятые у коррупционеров, но и средства, полученные в результате реализации неправомерным образом приобретенного имущества.

О разработке подобного законопроекта ранее рассказала заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинКоррупцияЗаконопроектПФР
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