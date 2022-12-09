Пункты по сбору гуманитарной помощи открылись на 19 площадках «Московских сезонов»
Штабы по сбору новогодних подарков в рамках проекта «Москва помогает» открылись на 19 фестивальных площадках «Московских сезонов». Пункты организовали при участии Комитета общественных связей и молодежной политики и команды добровольцев столицы «Мосволонтер».
Узнать штабы можно по ярким флагам. Москвичи до 8 января могут передавать игрушки, книги, настольные игры, сладкие и творческие наборы для детей. Подарки должны быть новыми, в упаковке, с бирками. Также в пунктах по сбору подарков принимают термобелье, носки, подарочные наборы, варежки, перчатки, стельки, мужские средства личной гигиены для участников специальной военной операции. Горожане могут приложить к посылкам открытки с добрыми пожеланиями.
Штабы проекта «Москва помогает» уже работают в Парке Горького, парках «Сокольники», «Ходынское поле», «Фили», «Красная Пресня» и других, в садах имени Баумана и «Эрмитаж». С 1 декабря в столице действует 21 пункт сбора. Еще шесть штабов откроются 23 декабря, в день начала зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество». С этого дня помощь начнет принимать пункт у арки главного входа на ВДНХ.
Пункты «Москва помогает» работают ежедневно с 10:00 до 19:00. Узнать адрес ближайшего штаба можно на портале mos.ru. На пунктах сбора работают волонтеры, которые принимают подарки, проверяют сроки годности, целостность упаковки, готовят их к дальнейшей транспортировке. Присоединиться к добровольческому корпусу могут москвичи старше 14 лет, подавшие заявку на сайте центра «Мосволонтер».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 465 / сут.
Умерли
393 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 994 / сут.
- Лукашенко пришел на саммит ЕАЭС пешком из-за сломавшегося Mercedes
- Путин заявил о глобальных угрозах и сдвигах в развитии многополярного мира
- Путин: Запад использует украинцев как пушечное мясо и таран против России
- Песков заявил, что обмен Бута не означает улучшение отношений России и США
- Открытое горение в ТЦ «МЕГА Химки» ликвидировали
- В Госдуме предложили разрешить голосовать на выборах с 16 лет
- Роскачество допустило увеличение остаточных сроков годности
- СМИ: Жители Польши начали готовиться к вооруженному конфликту с Россией
- Стала известна предварительная причина пожара в ТЦ «Мега Химки»
- Кабмин выделит более 7,4 млрд рублей на зарплаты медиков в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru