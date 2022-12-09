Пункты по сбору гуманитарной помощи открылись на 19 площадках «Московских сезонов»

Штабы по сбору новогодних подарков в рамках проекта «Москва помогает» открылись на 19 фестивальных площадках «Московских сезонов». Пункты организовали при участии Комитета общественных связей и молодежной политики и команды добровольцев столицы «Мосволонтер».

Узнать штабы можно по ярким флагам. Москвичи до 8 января могут передавать игрушки, книги, настольные игры, сладкие и творческие наборы для детей. Подарки должны быть новыми, в упаковке, с бирками. Также в пунктах по сбору подарков принимают термобелье, носки, подарочные наборы, варежки, перчатки, стельки, мужские средства личной гигиены для участников специальной военной операции. Горожане могут приложить к посылкам открытки с добрыми пожеланиями.

Штабы проекта «Москва помогает» уже работают в Парке Горького, парках «Сокольники», «Ходынское поле», «Фили», «Красная Пресня» и других, в садах имени Баумана и «Эрмитаж». С 1 декабря в столице действует 21 пункт сбора. Еще шесть штабов откроются 23 декабря, в день начала зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество». С этого дня помощь начнет принимать пункт у арки главного входа на ВДНХ.

Пункты «Москва помогает» работают ежедневно с 10:00 до 19:00. Узнать адрес ближайшего штаба можно на портале mos.ru. На пунктах сбора работают волонтеры, которые принимают подарки, проверяют сроки годности, целостность упаковки, готовят их к дальнейшей транспортировке. Присоединиться к добровольческому корпусу могут москвичи старше 14 лет, подавшие заявку на сайте центра «Мосволонтер».

