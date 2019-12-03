Публичные слушания по проектам реновации прошли в Хорошево-Мневниках

Публичные слушания по проекту планировки территории кварталов 83, 84-85, 86 района Хорошево-Мневники прошли в столице. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Проект представил начальник территориальной проектно-планировочной мастерской Главного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры Андрей Шиншинов. По его словам, основная высота жилой застройки не будет превышать 85 метров, на территории детских садов установлена высота 25 метров, на школьных территориях - 35. В ходе обсуждения часть собравшихся поддержали проект, по результатам реализации которого жители получат новые квартиры в современных домах. Однако были и те, кто не согласился с проектом, высказав опасения относительно увеличения плотности застройки. Шиншинов ответил, что расчетная плотность населения составляет 338 человек на 1 гектар, хотя по закону на этой территории может проживать на 100 человек больше.

Согласно материалам к публичным слушаниям, проектом предусматривается сохранение 79 зданий. Запланировано строительство многоквартирных домов с подземными гаражами, образовательных учреждений, детской поликлиники, культурно-досугового центра и мн. др. Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщал, что в микрорайонах 74, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 86 района Хорошево-Мневники в рамках реновации предусмотрено благоустройство не только самих кварталов, но и прилегающих территорий. В порядок приведут участок природно-исторического парка "Москворецкий" вдоль набережной Новикова-Прибоя. После окончания обсуждений жители оставили свои пожелания и замечания к проекту, которые составители проекта обещали принять во внимание.

