Прощание с военкором Прокофьевой пройдет 30 марта на Троекуровском кладбище

Прощание с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой состоится 30 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Первого канала.

Напомним, съемочная группа телеканала подорвалась на мине ВСУ в Белгородской области. Оператор, находившийся вместе с Прокофьевой, был ранен. Анне Прокофьевой было 35 лет. Журналист работала в испанской редакции агентства «Россия сегодня», с 2023 года вела репортажи на Первом канале из зоны специальной военной операции.

Церемония прощания начнется в 13:30 в траурном зале Троекуровского кладбища.

По факту гибели Прокофьевой Следственный комитет России возбудил уголовное дело, напоминает RT.

