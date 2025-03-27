Прощание с военкором Прокофьевой пройдет 30 марта на Троекуровском кладбище
Прощание с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой состоится 30 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Первого канала.
Напомним, съемочная группа телеканала подорвалась на мине ВСУ в Белгородской области. Оператор, находившийся вместе с Прокофьевой, был ранен. Анне Прокофьевой было 35 лет. Журналист работала в испанской редакции агентства «Россия сегодня», с 2023 года вела репортажи на Первом канале из зоны специальной военной операции.
Церемония прощания начнется в 13:30 в траурном зале Троекуровского кладбища.
По факту гибели Прокофьевой Следственный комитет России возбудил уголовное дело, напоминает RT.
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