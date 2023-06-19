Принят закон о едином полисе ОСАГО для РФ и Белоруссии
Закон о едином полисе автострахования (ОСАГО) для России и Белоруссии принят на заседании Парламентского собрание Союза двух стран. После этого должны быть внесены соответствующие изменения в национальные законодательства.
Гражданам будет предоставлена возможность заключения на выбор договоров, которые предполагают покрытие страховых случаев на всей территории Союзного государства либо только на территории, где зарегистрировано транспортное средство. Как прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, такая практика сделает более удобным передвижения по всей территории России и Белоруссии.
Ранее в российское правительство поступила просьба рассмотреть возможность снижения стоимости ОСАГО для отечественных автомобилей. Автоэксперт Петр Шкуматов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал единственный способ снижения цены страховки для российских машин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru