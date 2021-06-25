Приморский край ввел режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней
В Партизанском районе Приморского края введен режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней, об этом сообщили на официальном сайте регионального правительства.
Отмечается, что вспышка была зафиксирована в одном из личных хозяйств в деревне Ястребовка.
На данный момент в районе работают ветеринары и проводятся все необходимые меры по локализации заболевания, уже проведена дезинфекция, а в самой деревне введут карантин.
Вакцины от заболевания нет, но для человека оно не представляет опасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru