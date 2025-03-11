Президента Южной Осетии выписали из больницы

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев выписан из Республиканской клинической больницы Владикавказа. Об этом написал глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Как отметил политик, врачи оценивают состояние Гаглоева как стабильное.

«Алан Эдуардович получил всю необходимую специализированную медпомощь и продолжит восстановление под амбулаторным наблюдением», - указал Меняйло.

Ранее глава Южной Осетии попал в больницу во Владикавказе, медики купировали у него гипертонический криз, напоминает 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:БольницаСеверная ОсетияЮжная Осетия

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