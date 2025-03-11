Президента Южной Осетии выписали из больницы
11 марта 202510:15
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев выписан из Республиканской клинической больницы Владикавказа. Об этом написал глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
Как отметил политик, врачи оценивают состояние Гаглоева как стабильное.
«Алан Эдуардович получил всю необходимую специализированную медпомощь и продолжит восстановление под амбулаторным наблюдением», - указал Меняйло.
Ранее глава Южной Осетии попал в больницу во Владикавказе, медики купировали у него гипертонический криз, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru