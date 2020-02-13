Правительству предложили устроить россиянам «гаражную амнистию»

Минэкономразвития России и Росреестр внесли на рассмотрение правительства РФ законопроект о так называемой «гаражной амнистии». Они предлагают разрешить россиянам, у которых нет документов на гаражи, оформить их в собственность и выкупить землю под ними, пишет «Российская газета». В случае принятия закон вступил в силу в 2021 году.

Предполагается, что россияне будут подтверждать владением гаражом с помощью документов, доказывающих длительное использование и выплату пая в гаражном кооперативе. Можно будет предоставить и другие документы – их список будут устанавливать регионы.

Сейчас в России 3,5 миллиона незарегистрированных гаражей, свидетельствуют данные ЕГРН. Оформить их в собственность владельцы не могут из-за отсутствия правоустанавливающих документов.

