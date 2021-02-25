Правительство РФ отложило ввод фотофиксации техосмотра до октября
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что введение нового порядка техосмотра необходимо отложить до 1 октября, сообщает пресс-служба правительства.
Глава кабмина отметил, что новый порядок, который планировалось ввести с 1 марта, предусматривает ввод электронных диагностических карт и фотофиксации, а также других процедур, что повлияло бы на работу профильного бизнеса.
По его словам, на начальном этапе «неизбежны разного рода накладки», неравномерное распределение нагрузки и очереди, что в условиях пандемии «несёт определённые риски, в том числе и для здоровья людей».
«Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать всё надо по-человечески», - резюмировал глава правительства.
Мишустин поручил в ближайшее время подготовить проект постановления о переносе срока ввода новых правил техосмотра. Премьер-министр добавил, что министерствам и ведомствам нужно сделать всё необходимое, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев.
Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов заявил, что поправки в закон о техосмотре направлены на то, чтобы сделать процедуру диагностики машины более прозрачной, сообщает RT. По его словам, это должно повлиять на безопасность дорожного движения.
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