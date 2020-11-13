Правительство определит установленный по умолчанию поисковик для всех гаджетов в России

Комитет Госдумы по экономической политике одобрил законопроект, согласно которому российское правительство может получить право на определение поисковой системы, предустановленной на продаваемой в стране электронике. Информация опубликована в электронной базе данных российского парламента.

Согласно документу, с 1 июля 2021 г. смартфоны, компьютеры, планшеты и другая сложная техника должны иметь программы для доступа к сайтам и поиска информации в Интернете, обеспечивающие «возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, определяемой правительством РФ».

Президент России Владимир Путин в 2019 году подписал закон об обязательной установке российского софта на все электронные устройства, предназначенные для продажи в России. Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года.

Позже Федеральная антимонопольная служба утвердила конкретный список приложений, которые должны быть установлены на всех гаджетах. В перечень попали «Госуслуги» и Mir Pay. Также в электронику обязаны инсталлировать российский софт из категорий «Поисковая система», «Социальная сеть», «Антивирус», «Карты», «Мессенджер». Чиновники не планировали создавать перечень определённых приложений, так как посчитали его противоречащим закону о конкуренции.

