Пранкеры соблазнили коммунистку Шувалову миллионами губернатора Беглова

Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) распространил через Facebook видео разговора своего коллеги с депутатом Мосгордумы от КПРФ Еленой Шуваловой. Пранкер Борис Натанович представился ей врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. На записи слышно, как псевдо-градоначальник предлагает Шуваловой стать главой предвыборного штаба кандидата в губернаторы северной столицы от КПРФ Владимира Бортко за пять миллионов рублей в месяц.

Собеседники приходят к выводу, что Бортко сможет набрать на выборах немного голосов и «это не совсем хорошо». Шувалова говорит, что у неё есть «настрой», однако настаивает на личной встрече и конкретном обсуждении.

Из видео следует, что она приняла от имени Александра Беглова, роль которого исполняет пранкер, оплаченную поездку в Санкт-Петербург, включая билеты в первый класс «Сапсана», машину с водителем, проживание в отеле и питание в ресторане. Когда встреча с «врио губернатора» не состоялась, Шувалова приняла переданные от лица Беглова подарки и вернулась в столицу.

