Путин созывает Наблюдательный совет платформы «Россия - страна возможностей»
Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу, 4 октября расширенное заседание Наблюдательного совета платформы «Россия - страна возможностей». Встреча состоится в Сочи на базе образовательного центра «Сириус», - сообщает пресс-служба Кремля. На совещании будут оглашены основные результаты работы платформы, обсуждены идеи новых проектов, поставлены задачи по её развитию, передает ТАСС.
Главная задача автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» - формирование условий для обеспечения социальной мобильности. Она способствует личностной и профессиональной самореализации россиян за счёт эффективных социальных лифтов. Владимир Путин возглавляет Наблюдательный совет АНО.
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