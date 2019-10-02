Путин созывает Наблюдательный совет платформы «Россия - страна возможностей»

Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу, 4 октября расширенное заседание Наблюдательного совета платформы «Россия - страна возможностей». Встреча состоится в Сочи на базе образовательного центра «Сириус», - сообщает пресс-служба Кремля. На совещании будут оглашены основные результаты работы платформы, обсуждены идеи новых проектов, поставлены задачи по её развитию, передает ТАСС.

Главная задача автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» - формирование условий для обеспечения социальной мобильности. Она способствует личностной и профессиональной самореализации россиян за счёт эффективных социальных лифтов. Владимир Путин возглавляет Наблюдательный совет АНО.

