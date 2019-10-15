Появился список самых безопасных для женщин стран
Россия вместе с Грецией заняла 50-е место в списке стран мира, наиболее безопасных и комфортных для женщин, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский журнал National Geographic.
Рейтинг Women, Peace, and Security Index создается с 2017 года. Учитываются три главных показателя: участие в политической и экономической жизни страны, отсутствие дискриминации и личная безопасность.
Всего список насчитывает 167 государств, из которых первое место отдано Норвегии, второе и третье – Швейцарии и Финляндии, замыкают пятерку лидеров Дания и Исландия. Три последних места в рейтинге заняли Сирия, Афганистан и Йемен.
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