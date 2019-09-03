Потерявшаяся 20 лет назад белорусская девочка нашлась в России

Уроженка Белоруссии, которая 20 лет назад потерялась в электричке, нашлась на территории России, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД Белоруссии.

Девочка Юлия потерялась в 1999 году в электричке «Минск–Осиповичи». Родители двое суток искали ее по станциям и опрашивали прохожих, однако их усилия не увенчались успехом.

Отыскать пропавшую помог молодой человек из России. Он рассказал о своей 24-летней знакомой, которая провела детство в интернате и приемной семье. При этом она помнила, что, будучи ребенком, потерялась в электричке.

Активист обнаружил, что подобная история произошла в Белоруссии, после чего сопоставил факты, описание девочки, вплоть до шрама на лбу. После этого он связался с МВД Белоруссии, сообщает РИА ФАН.

Проведенная ДНК-экспертиза показала, что женщина, потерявшая ребенка, на 99,99% является матерью Юлии, отмечает Газету.ру

