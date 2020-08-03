После драки росгвардейцев и десантников в Москве завели уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти после инцидента в Парке Горького. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

По данным следствия, 2 августа во время праздничных мероприятий в Парке Горького военнослужащие Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка. В результате конфликта два сотрудника получили травмы.