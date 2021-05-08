Пользователи MyBook назвали роман «А зори здесь тихие» важнейшей книгой о ВОВ

Большинство россиян считают самой важной книгой о Великой Отечественной войне роман «А зори здесь тихие». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса книжного сервиса MyBook.

Так, более 66% респондентов назвали произведение Бориса Васильева о девушках-зенитчицах самой важной книгой о войне. На втором месте оказался рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека», на третьем — «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого.

Сервис специально ко Дню Победы провел опрос среди пользователей, чтобы выяснить, какую книгу о войне они считают важной, и оценить необходимость изучения такой литературы.

«Более 95% россиян уверены, что знакомиться с литературой о войне крайне важно, при этом 55% опрошенных прочитали и прослушали больше 10 книг по этой теме», — сообщили в MyBook.

При этом 77% пользователей считают, что подобные произведения помогают изучать историю страны, а 62% заявили, что книги о войне дают возможность лучше понимать ценность жизни. Кроме того, как отметили россияне, такие произведения позволяют увидеть события глазами очевидцев (44%) и воспитывать патриотизм (34%).

