Пользователи MyBook назвали роман «А зори здесь тихие» важнейшей книгой о ВОВ
Большинство россиян считают самой важной книгой о Великой Отечественной войне роман «А зори здесь тихие». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса книжного сервиса MyBook.
Так, более 66% респондентов назвали произведение Бориса Васильева о девушках-зенитчицах самой важной книгой о войне. На втором месте оказался рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека», на третьем — «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого.
Сервис специально ко Дню Победы провел опрос среди пользователей, чтобы выяснить, какую книгу о войне они считают важной, и оценить необходимость изучения такой литературы.
«Более 95% россиян уверены, что знакомиться с литературой о войне крайне важно, при этом 55% опрошенных прочитали и прослушали больше 10 книг по этой теме», — сообщили в MyBook.
При этом 77% пользователей считают, что подобные произведения помогают изучать историю страны, а 62% заявили, что книги о войне дают возможность лучше понимать ценность жизни. Кроме того, как отметили россияне, такие произведения позволяют увидеть события глазами очевидцев (44%) и воспитывать патриотизм (34%).
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