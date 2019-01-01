Половина мест отдыха в Крыму находятся в пожароугрожаемом состоянии

Около 50% учреждений в Крыму находятся в пожароугрожаемом состоянии и на них, в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций, может возникнуть угроза жизни и здоровью людей. Это было выявлено в ходе проведения комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах санаторно-курортного комплекса, сообщает Крымское информационное агентство.

С начала этого года было проверено 76 объектов оздоровления и отдыха, на 52 были проведены профилактические обследования.

По результатам проверок к административной ответственности привлечено 4 юридических и 10 должностных лиц.

Руководителям учреждений санаторно-курортного комплекса Крыма было поручено завершить работу по созданию добровольных пожарных дружин, а также принять ряд других мер по обеспечению безопасности.

На территории Крыма находится 770 гостиниц и санаторно-курортных учреждений, общая вместимость которых составляет более 158 тысяч мест.

