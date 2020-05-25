Полковник ФСО арестован по обвинению в хищении 50 млн рублей

235 гарнизонный военный суд принял решение об аресте полковника Федеральной службы охраны Дмитрия Ширенова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «РИА Новости». По версии следствия, высокопоставленный военный нанёс ущерб государству почти на 50 миллионов рублей.

По данным СМИ, речь идёт о махинациях при исполнении контрактов на поставку структурам ФСО маршрутизаторов Juniper, оргтехники и расходных материалов. Мошенники сумели завысить стоимость закупленных товаров на треть. Этим делом занимались совместно Федеральная служба безопасности и Следственный комитет РФ. Сейчас идёт проверка других эпизодов, в которых в качестве подозреваемых проходят «неустановленные должностные лица управления военно-технического снабжения ФСО».

Ширенов возглавлял 3 отдел комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО. По версии следствия, его подельниками в мошенничестве выступали начальник отдела комплексных закупок ФГУП СВЭКО Михаил Третьяков и гендиректор компании «Парамитек» Алексеем Чернецких, которая занимается оптовой торговлей офисной техникой и оборудованием.

