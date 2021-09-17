Политолог раскритиковал призыв некоторых партий не голосовать онлайн

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что партии, которые призывали отказаться от онлайн-голосования, могут не получить всех возможных голосов на выборах.

Политолог привёл в пример КПРФ и отметил, что использование коммунистами традиционных старых методов агитации и голосования «ударяет по самой Компартии».

«КПРФ пыталась какое-то время назад демонстрировать какой-то более новый образ современной партии, а теперь получается, что Компартия выступает как анархичная структура против самой современной процедуры», - указал Чеснаков.

По его словам, политические силы, которые демотивировали своих избирателей участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), допустили ошибку, потому что после получения результатов ДЭГ станет очевиден «большой перекос в пользу партий, которые призывали к онлайн-голосованию».

