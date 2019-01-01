Полигон «Ядрово» в Подмосковье закроют в 2020 году

Полигон «Ядрово» в Волоколамске закроют в 2020 году. Об этом заявил глава подмосковного МинЖКХ Евгений Хромушин, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

По его словам, проект рекультивации уже прошёл этап общественных слушаний. Сразу после экологической экспертизы и Мособлгосэкспертизы власти подадут заявку на включение мусорного полигона в федеральную программу по рекультивации «Чистая линия», отмечает телеканал «360».

Напомним, митинг против мусорного полигона «Ядрово» в Подмосковье собрал в апреле более шести тысяч человек. Участники акции протеста требовали отставки губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы района Андрея Вихарева. Руководитель группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса регионального штаба ОНФ в Московской области Антон Хлынов в эфире НСН тогда рассказал, кто на самом деле виноват в проблемной ситуации с полигонами в области.

