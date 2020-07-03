Покупателей новых квартир в Подмосковье временно освободят от транспортного налога

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что покупатели квартир в новых жилых домах Подмосковья будут освобождены от транспортного налога на один год.

Он отметил, что Московская область, если брать ИЖС, МКД и многоквартирные дома, является лидером по объёму строительства в стране.

«Если ты купил квартиру в доме, который моложе трёх лет, и у тебя есть машина, мы даём дополнительный бонус: ты зарегистрировался в Подмосковье, и ты не платишь транспортный налог», - сказал Воробьев «Радио 1».

Напомним, в России была снижена ставка по ипотечному кредиту на новое жилье до 6,5%. Ранее предельный размер подобного кредита для Московского региона составлял 8 млн рублей, сейчас он увеличен до 12 млн рублей.

