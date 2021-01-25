Погода в Москве в понедельник будет пасмурной и теплой
Погода в Москве в Татьянин день в понедельник будет пасмурной и теплой, передает РИА Новости.
Температура будет около 2-4 градусов выше нуля, возможны осадки, атмосферное давление ниже нормы – 744 мм рт. ст.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителям России надо привыкнуть к аномальным погодным явлениям. По его словам, в уменьшении повторяемости периодов «нормальной» погоды виновато глобальное потепление, из-за которого происходит «увеличение амплитуды погодных характеристик».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru